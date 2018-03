Le NPD dévoile son cabinet fantôme en Saskatchewan

Le nouveau chef de l'opposition néo-démocrate de la Saskatchewan, Ryan Meili, a révélé les rôles des députés de l'opposition officielle dans son cabinet fantôme.

M. Meili s'occupera notamment des affaires intergouvernementales et des affaires francophones. La députée de Nutana, Cathy Sproule, gardera le poste de porte-parole en matière de finances.

L'annonce survient quelques jours après l'élection du député Ryan Meili à la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD).

Responsabilités des porte-parole de l'opposition officielle :

Ryan Meili : leader de l'opposition officielle, porte-parole de l'opposition officielle en ce qui a trait au comité exécutif et au bureau du premier ministre, aux affaires intergouvernementales et aux affaires francophones.

Buckley Belanger : porte-parole de l'opposition officielle en matière de relations avec les Métis et les Premières Nations; de voirie et d'infrastructures; d'énergie et de ressources naturelles.

Carla Beck : leader adjointe et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'éducation et de la petite enfance, d'investissements dans les sociétés de la Couronne, dont la Société d'assurances du gouvernement de la Saskatchewan (SGI) et de Saskatchewan Crop Insurance Corporation.

Danielle Chartier : porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé, d'aînés et du statut de la femme.

Trent Wotherspoon : responsable des comptes publics, porte-parole de l’opposition officielle en matière d’enseignement supérieur, des services sociaux, des organismes communautaires, de l’enfance et du bien-être de la jeunesse et porte-parole adjoint en matière d’éducation et en économie.

David Forbes : président de caucus et porte-parole de l'opposition officielle de démocratie, de diversité, d'égalité, des droits de la personne.

Warren McCall : leader parlementaire adjoint, porte-parole de l'opposition officielle en matière de Tourisme Saskatchewan, d'innovation, de services centraux, de SaskTel, de parcs, de culture et de sport; de la Société des jeux de hasard de la Saskatchewan, de la Commission de la fonction publique et de SaskBuilds.

Nicole Rancourt : porte-parole de l'opposition officielle en matière de SaskEnergy, de relations municipales, de relations de travail et de sécurité au travail, du programme de soutien en cas de désastre et de la Commission des accidents du travail.

Nicole Sarauer : leader parlementaire et porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice, de services correctionnels et policiers et de la Société des jeux de hasard de la Saskatchewan.

Cathy Sproule : whip, secrétaire provinciale, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances, d’économie, d'Agence de sécurité de l'eau, de SaskWater, de Saskatchewan Crop Insurance Corporation, des investissements dans les sociétés de la Couronne, de la Régie de la plaque tournante de transport mondial.

Doyle Vermette : porte-parole de l'opposition officielle pour le nord de la Saskatchewan, porte-parole de l'opposition officielle adjoint en matière de relations avec les Premières Nations et les Métis.