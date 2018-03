Le Parti progressiste-conservateur rejette la demande de prolongation d'une semaine

Le Parti progressiste-conservateur de l'Ontario rejette la demande de trois candidats au leadership qui voulaient que les membres aient une semaine de plus pour voter.

En après-midi, le parti avait repoussé à nouveau la date limite pour valider l'inscription des membres.

Ceux qui veulent voter pour le choix du nouveau chef ont maintenant jusqu’à 20 h jeudi pour confirmer leur inscription avec leur numéro d’identification personnelle.

Dans un message publié sur Twitter mercredi en fin d’après-midi, le président du comité organisateur de la course au leadership, Hartley Lefton, expliquait que des membres continuaient de recevoir leur numéro d’identification personnelle mercredi.

Ils pourront voter jusqu’à vendredi midi.

En soirée, le candidat Doug Ford a demandé au comité organisateur d'aller plus loin et de prolonger d'une semaine la période de confirmation de l'inscription et le scrutin.

Caroline Mulroney et Tanya Granic Allen, qui sont aussi dans la course, ont appuyé sa requête.

De son côté, l'équipe de Christine Elliott a maintenu que le résultat du vote devait être connu samedi, comme prévu.

C'est aussi la position que le comité organisateur de la course au leadership a réitérée en fin de soirée. Comme cela avait été annoncé en après-midi, les membres auront donc jusqu'à jeudi soir pour confirmer leur inscription et jusqu'à vendredi midi pour voter.

Selon le parti, près de 70 000 membres ont confirmé leur inscription et plus de 44 000 ont déjà voté.