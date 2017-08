Le passeport s’ajuste aux droits des LGBT

Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, Ahmed Hussen, a annoncé que le gouvernement offrira aux Canadiens la possibilité d'indiquer un « X » pour la désignation de sexe dans leur passeport.

« Les personnes qui ne s’identifient pas comme femmes (« F ») ou comme hommes (« M ») pourront obtenir plus facilement des passeports et d’autres documents de voyage et d’immigration gouvernementaux qui correspondent mieux à leur identité sexuelle », a indiqué le ministère.

« Nous prenons une mesure importante pour favoriser l’égalité pour tous les Canadiens, quelle que soit leur identité ou leur expression sexuelles », a précisé le ministre Hussen dans un communiqué.

À compter du 31 août, le ministère instaurera des mesures provisoires, comme la possibilité d’ajouter une observation au passeport, jusqu’à ce que les documents avec une désignation « X » aient été imprimés.

Le ministère ajoute que le récent projet de loi C-16 a modifié la Loi canadienne sur les droits de la personne et a ajouté l’identité sexuelle et l’expression de l’identité sexuelle à la liste des motifs de discrimination interdits.