Le petit-fils de Jacques Parizeau, Hadrien Parizeau, se lance en politique municipale

Le petit-fils de Jacques Parizeau, Hadrien Parizeau, fait le saut en politique municipale dans l'équipe de Denis Coderre.

Il sera candidat dans le district Saint-Sulpice de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, lors des élections municipales du 5 novembre prochain.

Le fils de Bernard Parizeau est un militant de longue date, dans les groupes jeunesse notamment. Il a été président de l'Association du Parti québécois dans la circonscription de Crémazie, qui portera désormais le nom de Maurice-Richard.

Pierre Desrochers quittera la politique municipale

Le district Saint-Sulpice était représenté depuis 2013 par l'actuel président du comité exécutif de Montréal, Pierre Desrochers, qui a annoncé lundi qu'il ne sollicitera pas un nouveau mandat. M. Desrochers a expliqué qu'il voulait se consacrer à ses affaires personnelles.

Selon sa déclaration d'intérêts, consultée par Radio-Canada en janvier dernier, Pierre Desrochers est responsable depuis plus de 10 ans de la Fiducie pour l'approvisionnement en hydrocarbures des municipalités de la Moyenne et Basse Côte-Nord. La fiducie est propriétaire de terminaux pétroliers loués à un fournisseur, chargé d'y acheminer essence et mazout.