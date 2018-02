Le premier ministre Brian Gallant défend un ministre dont l'opposition réclame la démission

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick a apporté son soutien au ministre du Développement social, Stephen Horsman. Les deux partis d'opposition à l'Assemblée législative avaient réclamé la démission du ministre, qui avait reconnu ne pas connaître un dossier important sous sa responsabilité.

Lors d’un point de presse cette semaine, le ministre Horsman a avoué qu’il avait appris cette semaine par les médias l’histoire d’horreur vécue par 5 enfants de 6 mois à 9 ans de Saint-Jean.

Pourtant, les parents dans cette affaire ont été dénoncés il y a déjà deux ans, en 2016. L’affaire avait été rapportée dans les médias, entre autres en novembre 2017.

Même si les faits remontent à 2016, le ministre n’a demandé la tenue d’une enquête que cette semaine.

L'opposition s'insurge

Les partis d’opposition estiment que les actions du ministre montrent qu’il ne maîtrise pas ses dossiers.

C’est clair que ce ministre n’a pas la capacité de faire son travail. Glen Savoie, député de Saint-Jean-est (Parti progressiste-conservateur)

Tant les progressistes conservateurs que le Parti vert ont demandé au premier ministre de relever Stephen Horsman de ses fonctions.

C’est clair pour moi que le ministre n’est qu’un spectateur à l’extérieur de son ministère. Davis Coon, député de Fredericton-Sud (Parti vert)

Brian Gallant défend son ministre

Le premier ministre a toutefois réitéré sa totale confiance en Stephen Horsman.

Le ministre Horsman travaille énormément, il comprend les dossiers, il comprend quel est l’impact sur les familles.Brian Gallant, premier ministre du Nouveau-Brunswick

Brian Gallant rappelle que le ministère du Développement social mènera une enquête interne. Et le Défenseur des enfants et de la jeunesse, Norman Bossé, mènera sa propre enquête, afin de voir pourquoi ni les services sociaux, ni les voisins, ni l’école n’ont décelé et dénoncé les mauvais traitements.

Ce n’est pas la première fois que le ministre Stephen Horsman se retrouve dans l’eau chaude. Il avait déjà été blâmé pour s’être entretenu d’un projet de loi avec des juges, ou pour des commentaires sur des cas de mort d’enfants.