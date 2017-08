Le procédé pour le gel salarial des députés remis en question

Les progressistes-conservateurs du Manitoba font l'objet de critiques pour leur façon de geler les salaires de leurs députés à l'Assemblée législative.

En mars, peu après que le chef progressiste-conservateur Brian Pallister eut imposé un gel des salaires des employés du secteur public, celui-ci a annoncé que les membres de son caucus renonceraient également à leur augmentation salariale annuelle de 1,7 %, jusqu'à la fin de leur mandat présent.

Toutefois, plutôt que de voir cette mesure d’austérité reflétée directement dans leur chèque de paie, les députés touchent le montant prévu, avec augmentation, et remboursent 1,7 % au gouvernement. Celui-ci délivre ensuite au député un reçu de don de bienfaisance, que l’élu peut alors réclamer dans sa déclaration de revenus.

L’opposition néo-démocrate a également convenu d’imposer un gel sur la rémunération des membres de son caucus. Cependant, le député James Allum croit que le gouvernement aurait dû tout simplement légiférer un gel salarial pour tous les députés de l’Assemblée législative.

Nous avions des préoccupations. […] Nous avions fait appel aux responsables financiers et demandé différentes options [pour imposer le gel], parce que cette façon-là ne semblait pas correcte. On nous a dit que c’était la volonté de M. Pallister et du gouvernement, et qu’il fallait respecter ces règles.

James Allum, député néo-démocrate