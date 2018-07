Le programme d’éducation sexuelle pré-réforme sera enseigné à l’automne

Doug Ford l'avait promis à plusieurs reprises durant sa campagne électorale : le programme d'éducation sexuelle du gouvernement de Kathleen Wynne serait abrogé et remplacé. Il aura gardé sa promesse.

Lisa Thompson, ministre de l’Éducation de l’Ontario, a annoncé que le programme d’éducation sexuelle qui était en place en 2015 serait utilisé dès septembre. Il remplacera le programme controversé qui avait été mis de l’avant par le gouvernement libéral sortant.

La priorité est d’écouter les gens qui ont des inquiétudes et des idées par rapport à l'évolution du programme d’éducation sexuelle. Lisa Thompson, ministre de l’Éducation de l’Ontario

La ministre de l’Éducation a indiqué que le personnel du ministère est en train d’informer les différents conseils scolaires du changement et que le ministère consultera sous peu les parents pour connaître leur opinion sur ledit programme.

Mme Thompson a indiqué que le travail concernant la refonte du programme ira de l’avant au cours des prochaines semaines.

L'opposition se dit déçue

Andrea Horwath, la chef du Nouveau Parti démocratique de l’Ontario, indique que ce retour en arrière est très décevant.

Elle admet que le programme d’éducation sexuelle devait être mis à jour parce que les choses ont beaucoup changé depuis les dernières deux décennies, mais que la décision du gouvernement de Doug Ford de revenir en arrière au lieu d’avancer était malheureuse.

Les jeunes font face à toutes sortes d’informations qui viennent de sources variées qui n’existaient pas à l’époque et il faut y faire face. Andrea Horwath, chef du Nouveau Parti démocratique de l’Ontario

Mme Horwath indique qu’il faut attendre de voir à quoi ressemblera le programme d’éducation sexuelle du nouveau gouvernement conservateur, mais espère que le gouvernement ira de l’avant et non de l’arrière pour protéger les enfants ontariens.

Un programme controversé

Le programme d’éducation sexuelle instauré par le gouvernement libéral de Kathleen Wynne avait suscité son lot de controverses, particulièrement auprès des Ontariens plus conservateurs. C’était la première fois que le programme était mis à jour depuis 1998 et les modifications concernaient entre autres la cyberintimidation et le sextage.

Le mariage entre personnes de même sexe, l’identité liée au genre et la masturbation étaient les éléments les plus controversés du nouveau programme.