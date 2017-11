Le projet de communauté rurale suscite des questions à Rogersville

C'est après la crise du verglas, l'hiver dernier, que les leaders de la région de Rogersville se sont réunis avec une idée, celle de constituer une communauté rurale. Le projet est encore à ses débuts, mais des citoyens veulent maintenant des réponses à leurs interrogations.

Un texte de Nicolas Pelletier

Kevin Arseneau, agriculteur dans la paroisse de Rogersville, est aussi président de son district de services locaux (DSL).

Avec ses homologues d’Acadieville et de Collette, il est l’un des initiateurs de la proposition de faire de la grande région de Rogersville une communauté rurale.

« Comme fermier, je vois le projet comme une façon de se mettre ensemble, de prendre notre économie en main et de se doter d'une vision pour l'avenir », explique-t-il.

Pour lui, la communauté rurale est un outil pour mieux aménager le territoire et pour être plus efficace en cas de crise. En revanche, il reconnaît que cet outil a un prix...

« C'est sûr que la taxation est, pour plusieurs personnes, le nerf de la guerre. »

Inquiétudes citoyennes

« Il y a tout le temps des craintes », avoue Corinne Doiron, résidente d’Acadieville.

On est dans une petite place, alors on ne paye pas beaucoup de taxes, mais si on met tout ensemble, alors peut-être que ça les ferait augmenter?

Corinne Doiron