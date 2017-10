Le projet de loi 63 ne survivra pas à un gouvernement NPD

Le projet de loi 63 est à enterrer pour les deux candidats à la direction du Nouveau Parti démocratique (NPD) en Saskatchewan, Trent Wotherspoon et Ryan Meili. Pour les deux candidats, il faut plutôt redonner plus de pouvoir aux commissions scolaires.

Un texte de Pamela Kazekare.

Le projet de loi 63 a été déposé en avril dernier. Il vise à augmenter le contrôle des finances des écoles de la province par le ministère de l'Éducation.

Mais pour les deux candidats, ce projet diminue le pouvoir des commissions scolaires.

Ils se rejoignent également sur la nécessité d'une enquête sur la situation qui prévaut dans les écoles francophones.

Ryan Meili précise que s'il faut construire de nouveaux bâtiments, cela sera avec des fonds publics, et non des partenariats public-privé.

Les expériences du Parti saskatchewanais [...] avec les partenariats public-privé n'ont pas vraiment marché. C'est plus cher et on a moins de contrôle sur notre propre édifice. Ce n’est pas ça le chemin que je prendrai.

Ryan Meili, candidat à direction du NPD