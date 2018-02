Le sort de Well inc. connu le 28 février

Source de division au sein des élus de Sherbrooke, le sort du projet Well inc. sera finalement connu d'ici deux semaines, lors d'une séance spéciale du conseil municipal.

Les conseillers seront appelés à trancher le 28 février prochain, sur le projet soumis par le consortium privé formé du fonds de solidarité FTQ, de SherWeb et du Groupe Custeau.

« Nous sommes dans le dernier droit des négociations contractuelles avec les membres du consortium. Ainsi, il est impossible de présenter l’entente du promoteur lors de la séance du 19 février prochain », a expliqué le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, par le biais d'un communiqué.

La requête du promoteur a été déposée le 8 février dernier. La Ville doit analyser et rédiger les textes requis pour une entente qui sera étudiée par le conseil.

« Nous avons discuté du cadre financier, des incitatifs à mettre en place pour favoriser les investissements privés pour tout le secteur, des investissements municipaux nécessaires pour le stationnement et de la place publique ainsi que des retombées fiscales anticipées avec ce projet », mentionne M. Lussier.

Le projet et le fait que des investissements municipaux sont liés à des investissements privés nous sort de notre zone de confort. Toutefois, il s’agit d’un projet unique en son genre, tant en matière de revitalisation urbaine que de développement économique. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Le maire de Sherbrooke assure néanmoins que « les élus et les élues de Sherbrooke ont tout en main pour prendre une décision éclairée ».

L'équivalent de la promenade du lac des Nations

Des commerçants de la rue Wellington Sud au centre-ville de Sherbrooke estiment quant à eux que la ville ne peut passer à côté du projet Well inc.

« On a une opportunité historique. On est à la croisée des chemins si, dans 50 ans, on veut entendre les gens dire : ''Aye! Avez-vous vu le centre-ville de Sherbrooke?''. Moi, ça fait 20 ans que j'entends demander si on a vu le centre-ville de Trois-Rivières », soutient la copropriétaire du Liverpool, Annie Faucher.

Cette dernière n'y voit rien de moins que l'équivalent du projet de la promenade du Lac des Nations sous l'ancien maire de Sherbrooke, Jean Perrault. Elle soutient qu'il faut penser en terme de retombées économiques à long terme, pas seulement pour le centre-ville, mais pour tout Sherbrooke.

Là, on nous amène un projet structurant, aussi structurant que l'a été le lac des Nations il y a plusieurs années et où on a vraiment vu un effet d'entraînement. Annie Faucher, copropriétaire du Liverpool

À l'argument selon lequel il s'agit d'un projet de 70 millions de dollars soumis par un seul et même groupe, Annie Faucher s'insurge.

« Ça ne pouvait pas être un appel d'offres quand c'est un groupe qui vient te proposer de doubler la valeur foncière. Ils vont investir 50 millions de dollars dans deux édifices quand la valeur foncière de ce secteur-là est actuellement de 41 millions. On n'a pas les moyens de cracher sur des entrepreneurs qui croient en un secteur de ta ville qui a besoin d'un électrochoc », résume-t-elle.