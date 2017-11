Le vote décortiqué : Yves Lévesque a remporté la moitié des districts à Trois-Rivières

À Trois-Rivières, le recensement des votes permet de constater que le maire réélu Yves Lévesque et son principal adversaire Jean-François Aubin étaient coude à coude dans le nombre de districts électoraux gagnés. Ils ont chacun remporté le plus grand nombre de votes dans sept districts. Yves Lévesque a été plus populaire dans l'ouest de la Ville, alors que le candidat défait Jean-François Aubin a obtenu plus de votes dans l'est.

Un texte de Marilyn Marceau et de Carolyne Brochu

Yves Lévesque a largement dominé dans le secteur Trois-Rivières-Ouest. Il était d'ailleurs maire de cette ancienne ville avant la fusion.

Jean-François Aubin a quant à lui obtenu le plus grand nombre de votes dans les secteurs de Pointe-du-Lac, Saint-Louis-de-France, Cap-de-la-Madeleine et Sainte-Marthe-du-Cap.

Dans le district Marie-de-l'Incarnation, où il était conseiller municipal, Jean-François Aubin a obtenu 1488 votes, soit seulement 216 de plus qu'Yves Lévesque.

Si le tableau ne s'affiche pas correctement, cliquez ici.

Le 5 novembre, le maire sortant Yves Lévesque a été réélu avec 52 % des voix. Jean-François Aubin pour sa part a obtenu 45 % du suffrage.