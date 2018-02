Leadership conservateur : la nouvelle venue, l’inconnue, a dominé le débat

Tanya Granic Allen était la plus passionnée, la plus animée. Elle est certainement celle qui s'est fait le mieux connaître lors du premier débat des candidats à la chefferie du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario.

Une analyse de Claudine Brulé

Elle n’a rien à perdre dans cette course, elle qui était peu connue du grand public ontarien, et elle n’a pas eu peur de dire haut et fort ce qu’elle pensait et d’envoyer plusieurs flèches en direction de ses adversaires.

Est-ce que Patrick Brown, l’ancien chef qui a démissionné subitement en raison d’allégations d’inconduite sexuelle pourrait réintégrer le caucus? Doug Ford, Christine Elliot et Caroline Mulroney laissent entendre que ce pourrait être possible, si par exemple il rétablit sa réputation.

Mme Granic Allen est catégorique : c’est non. Pas seulement en raison des allégations faites contre lui, mais surtout dit-elle, parce qu’il a permis ce qu’elle appelle la corruption et l’intimidation au sein du parti.

Des candidats campés sur leurs messages

Les trois autres candidats ont misé sur leur message-clé et n’ont pas créé de surprise.

Caroline Mulroney, par exemple, continue de dire que c’est elle qui représente le changement nécessaire au parti, qu’elle amène un vent de fraîcheur. Mais ce vent ne souffle pas d’idée neuve, à tout le moins, elle n’en a pas mentionné au cours du débat.

Mme Mulroney était posée et calme, paraissait bien confiante, mais semblait avoir des difficultés à quelques reprises à expliquer ses positions et disait souvent qu’elle allait consulter les membres et la population. Un enjeu qu’elle a précisé, c’est qu’elle étalerait la hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure sur une période de quatre ans, avec des hausses annuelles de 25 cents.

Christine Elliott, au contraire, a misé sur son expérience politique dans ce débat, rappelant qu’elle est la seule à avoir participé aux débats en Chambre contre Kathleen Wynne dans le passé. Mais il lui a été rappelé que les membres conservateurs l’avaient rejetée comme chef deux fois, alors pourquoi gagnerait-elle cette fois?

Elle a mis de l’avant de dossiers qui ont été peu mentionnés dans cette course, comme les services pour les enfants en difficulté (et elle sait ce dont elle parle pour avoir piloté le dossier durant plusieurs années en tant que députée).

Il est possible qu’elle ait gagné des points en mettant sur la table des dossiers de santé qu’elle connaît bien et pour lesquels elle a une excellente crédibilité.

Sans surprise, Doug Ford, le seul homme entouré de trois femmes, a parlé des contribuables, des taxes et impôts qui sont trop élevés selon lui. Il s’engage à éliminer les impôts pour les travailleurs au salaire minimum (mais n’a pas dit combien cette proposition pourrait coûter).

Pressé plusieurs fois de préciser les moyens qu’il prendrait pour payer pour ces engagements, il répondait avec un grand sourire qu’il est toujours possible de trouver des économies dans un grand gouvernement. Il se vante de l’avoir fait alors qu’il était conseiller municipal dans l’administration de son frère Rob Ford à la mairie de Toronto.

Trouver 2 ou 3 milliards de dollars, c’est seulement un petit pourcentage d’un budget important, ce sera simple, dit-il.

À plusieurs reprises, on a pu entendre Caroline Mulroney et Christine Elliott dire qu’elles étaient en accord avec Doug Ford sur une question ou une autre; une tactique de leur part sans aucun doute.

D’abord pour dire aux membres que leurs positions ne sont pas si différentes des siennes et pour devenir le second choix des partisans de Ford, s’il devait quitter la course (ce qui est peu probable) ou s’il n’est pas parmi les candidats qui obtiennent le plus de votes et qu’il ne passe pas le premier ou deuxième tour de scrutin.