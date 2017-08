Legault présente deux candidats de la CAQ à Laval

La spécialiste en communication Adriana Dudas et le conseiller en stratégie gouvernementale et affaires publiques Mauro Barone porteront les couleurs de la Coalition Avenir Québec (CAQ), lors des prochaines élections, dans les circonscriptions lavalloises de Fabre et de Mille-Îles, respectivement.

Le chef de la CAQ, François Legault, a présenté ses nouveaux candidats lors d’une conférence de presse, mercredi, à Laval.

« Les électeurs de Fabre et de Mille-Îles auront l’opportunité de voter pour des candidats engagés et à l’écoute de leurs préoccupations », a affirmé M. Legault.

Disposant d’un doctorat en sciences politiques, Mme Dudas a été propriétaire de PME dans le commerce de détail, adjointe parlementaire, analyste politique, chargée de cours et consultante en communication.

« Je représente la CAQ parce qu’elle met au premier plan l’intégrité et la responsabilité », a-t-elle dit.

M. Barone est connu dans le monde des affaires de la région, a indiqué la CAQ dans un communiqué.

« On dit de moi que je suis quelqu’un d’honnête, intègre et positif, soit précisément ce que je reconnais et admire chez M. Legault », a-t-il déclaré, estimant que les solutions véhiculées par la CAQ sont celles qui garantiront un meilleur avenir pour les familles et les aînés.