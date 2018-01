Les 16 priorités des élèves du secondaire en vue de l'élection provinciale

Des petits-déjeuners pour tous à l'école et des programmes en ligne dans les régions et le nord de la province : deux éléments que l'Association des élèves conseillers et conseillères de l'Ontario aimerait voir cette année dans les programmes électoraux des partis politiques provinciaux.

Un texte de Julie-Anne Lamoureux

L'organisation formule au total 16 recommandations, à cinq mois du scrutin provincial.

C'est un sondage en ligne qui a permis à l'Association de déterminer ses priorités. Plus de 8200 élèves de la 7e à la 12e année de 62 conseils scolaires, dont des conseils francophones, y ont participé en novembre dernier.

C'est la première fois que le groupe propose des recommandations précises en vue de la préparation des plateformes électorales des partis.

Parmi les 16 recommandations formulées, on retrouve :

Le gouvernement devrait obliger toutes les écoles à avoir son programme de petits-déjeuners accessibles et s'assurer que les conseils scolaires aient les fonds nécessaires pour les implanter et maintenir ces programmes;

Tous les élèves devraient être testés pour voir s'ils sont doués;

Tous les conseils scolaires devraient avoir une politique pour s'assurer que les élèves doués aient accès à des accommodements;

Le gouvernement devrait augmenter le budget par élève pour le financement des conseillers en orientation;

Le gouvernement devrait offrir du financement pour l'enseignement en ligne dans les régions rurales et du nord.

Égalité régionale

Le groupe déplore que les ressources varient d'une école à l'autre et d'un conseil scolaire à l'autre et demande un engagement pour y remédier lors de la prochaine campagne électorale.

Certaines écoles ont des clubs et comités de bien-être. Plusieurs n'en ont pas. Certaines écoles ont des programmes de déjeuners gratuits. Plusieurs n'en ont pas. Certaines écoles offrent une panoplie de ressources en santé mentale. D'autres n'en ont pas. C'est troublant car aucun élève ne devrait être laissé pour compte. Dasha Metropolitansky, présidente, Association des élèves conseillers et conseillères de l'Ontario

L'Association, qui dit représenter 2 millions d'élèves ontariens, va maintenant partager ses recommandations avec les partis politiques dans l'espoir de les convaincre de la pertinence de leur démarche.