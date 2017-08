Les artistes de Granby invités dans la campagne électorale de Pascal Bonin

Le maire de Granby, Pascal Bonin, a lancé sa campagne électorale ce vendredi sur sa page Facebook. Dans sa vidéo, il a lancé un appel aux citoyens pour qu'ils conçoivent ses pancartes que M. Bonin souhaite convertir en oeuvres d'art.

Les citoyens, organismes, artistes, fondations qui ont des idées sont invités à les soumettre à l'actuel maire. Le nom du candidat et son slogan devront se retrouver sur la pancarte, mais pour le reste, la créativité des artistes aura libre cours.

« Tout le monde peut le faire. Les citoyens ordinaires peuvent le faire. Tu as du talent, tu es un artiste, tu viens du milieu communautaire ou sportif, tu peux participer. Ce qu'on veut, c'est avoir du plaisir. Granby est une ville innovante, une ville créatrice haute en couleur et rayonnante. Là, c'est le temps de rayonner parce que c'est seulement à Granby où on pourra faire des pancartes où [les citoyens] ils pourront faire des pancartes pour la campagne d'un maire », a-t-il dans sa vidéo.

Il consacrera environ 80 % de son budget de 25 000 $ à ce projet.

Pascal Bonin croit que c'est une première au Québec. D'ailleurs, il a dû faire approuver ce projet par le Directeur général des élections du Québec.