Les conservateurs ontariens décrètent Patrick Brown inéligible pour être candidat aux élections provinciales

Le Parti progressiste-conservateur de l'Ontario (PPCO) a décrété que l'ancien chef Patrick Brown ne pourrait pas présenter sa candidature dans la circonscription de Barrie–Springwater–Oro-Medonte aux prochaines élections provinciales, le 7 juin, même s'il avait déjà obtenu l'investiture.

Le président du PPCO, Jag Badwal, a fait savoir par communiqué que le comité des candidatures provinciales du Parti avait pris la décision « unanime » de ne pas accepter la candidature du député de Simcoe-Nord.

Selon le Comité, l'ancien chef n'était pas admissible à se présenter dans la circonscription.

Sur son compte Twitter, Patrick Brown a fait savoir, jeudi soir, qu'il ne se présentait pas comme candidat conservateur aux prochaines élections. Il écrit plutôt que cette décision a été le fruit « d'une longue réflexion ».

« Je continuerai à travailler pour le mouvement conservateur et le bien-être de ma communauté », écrit-il par ailleurs.

Dans ses messages sur Twitter, le député se dit également confiant que sa circonscription aura un candidat progressiste-conservateur « qui sera sur le terrain et qui travaillera fort au nom des électeurs ».

Patrick Brown a par ailleurs remercié ses électeurs pour leur soutien au cours des 17 dernières années.

Il a renoncé à son poste de chef fin janvier, dans la foulée d'un reportage diffusé par le réseau de télévision CTV qui faisait état d'allégations d'inconduite sexuelle de sa part. Il siège depuis comme indépendant.

Le nouveau chef du Parti progressiste-conservateur, Doug Ford, a été élu samedi 10 mars.

Garfield Dunlop candidat

L'un des alliés loyaux de Patrick Brown, Garfield Dunlop a indiqué être candidat à l'investiture du Parti progressiste-conservateur dans Simcoe Nord.

« J'en parlais depuis longtemps [...] et si les résidents et le parti me veulent, je serais heureux de les représenter », a affirmé Garfield Dunlop en entrevue à Radio-Canada.

En juillet 2015, il avait abandonné son siège de député de la circonscription au profit de Patrick Brown. Il représentait Simcoe Nord depuis 1999.

Nouvelles courses à l'investiture

Par ailleurs, le Parti progressiste-conservateur a invalidé quatre nominations.

Dans trois comtés, il y aura une nouvelle course à l'investiture. Il s'agit des circonscriptions suivantes : Brampton Nord, Mississauga Centre et Newmarket-Aurora.

Dans un quatrième comté, à Hamilton West-Ancaster-Dundas, les résultats ont été « mis de côté en raison du processus défecteux », mais le parti n'a pas encore dévoilé de ce qu'il ferait ensuite.

Doug Ford a fait savoir par communiqué qu'il s'agissait, avant tout, de placer le parti dans la meilleure position pour « défaire Kathleen Wynne ».