Les électeurs de Vic Fedeli plutôt enthousiastes

Après de la nomination du député de Nipissing, Vic Fedeli, comme chef par intérim du Parti progressiste-conservateur de la province, les résidents de North Bay se réjouissent de voir leur député prendre du galon au sein du parti.

Les réactions sont plutôt positives, mais les attentes demeurent malgré tout assez modestes dans la principale ville de la circonscription.

Mirelle Breault voit la présence de son député à la tête du parti d’un bon œil.

Jeannette Lirette, elle, croit que M. Fedeli parle du fond du cœur.

D’un autre côté, la position de M. Fedeli sur un éventuel retour du train passager Northlander, qui relie le Nord à Toronto, déçoit Diane Tobler.

Il n’est pas certain. Il parlait, "on va tout faire ces choses-là". Mais lui non plus ne dit pas que c'est garanti qu'ils vont ramener le train. Il promet de choses, puis il change d'idée : "Ça va dépendre de ci, ça va dépendre de ça."

Diane Tobler