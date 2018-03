Les élus de Mont-Joli se votent une augmentation de salaire

Le salaire du maire et des conseillers municipaux de Mont-Joli augmentera de près de 30 % d'ici 2019. Le conseil municipal a voté à l'unanimité en faveur du règlement en ce sens, lundi soir.

Avec ce nouveau règlement, qui sera officiellement adopté le 16 avril, le maire touchera une rémunération annuelle de 49 648 $ en 2018 et de 60 818 $ en 2019. Les conseillers municipaux recevront quant à eux une rémunération annuelle de 14 596 $ en 2018 et de 16 785 $ en 2019. Ces montants incluent le salaire de base et les allocations de dépenses.

Il s’agit d’une augmentation d’environ 35 % pour le maire, dont le salaire actuel est de 39 807 $ et d’environ 21 % pour les conseillers, dont le salaire actuel est de 13 269 $.

La hausse en 2019 s’explique par une indexation annuelle de 2,5 % rétroactivement au 1er janvier.

Du rattrapage

Le maire de Mont-Joli, Martin Soucy, explique que la hausse des salaires est un rattrapage, puisque la rémunération des élus de Mont-Joli n'a pas augmenté depuis 2006. Il affirme que leur salaire est plus bas que celui des élus d'autres municipalités semblables.

Quand on a fait des comparaisons avec les municipalités de notre territoire, ou de la même grosseur, on était nettement inférieur en salaire. Martin Soucy, maire de Mont-Joli

Martin Soucy ajoute que le gouvernement fédéral imposera, à compter de l'an prochain, une partie de la rémunération des élus qui n’était auparavant pas imposée.

Il précise que les élus sont désormais en mesure de se voter une augmentation grâce à la loi 122, adoptée en juin 2017, qui confère un pouvoir accru aux municipalités.

D'après les informations de Paul Huot