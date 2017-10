Les enjeux communautaires s'invitent dans la campagne électorale municipale

Les quatre candidats à la mairie de Saguenay ont rencontré lundi des intervenants communautaires de l'arrondissement de Jonquière afin de discuter des enjeux qui ont moins retenu l'attention durant la campagne électorale.

Josée Néron, chef de l'Équipe du renouveau démocratique (ERD), les candidats indépendants Arthur Gobeil et Jean-Pierre Blackburn, ainsi que Dominic Gagnon du Parti des citoyens de Saguenay (PCS), ont participé aux tables de discussions mises en place par la corporation de développement communautaire ROC.

Avec ces rencontres, la coordonnatrice Karen Myles souhaitait mettre l'accent sur les enjeux qui touchent la population plus vulnérable et plus marginalisée. « C’est important que les candidats connaissent le travail qui se fait par les organismes communautaires sur le terrain. »

On entend beaucoup parler de développement économique, mais des questions de lutte à la pauvreté par exemple, on en entend un peu moins parler. Karen Myles, coordonnatrice de la corporation de développement communautaire ROC

Plusieurs intervenants se sont dits satisfaits des discussions avec les candidats.

« Je suis plus satisfaite que je le pensais. La connaissance des dossiers était là, c’était un peu mon inquiétude », explique Marie-Andrée Gagné, intervenante à la Maison des jeunes l’Évasion.

Lucie Tremblay, intervenante sociale en itinérance et logement au Café Jeunesse, a trouvé la formule intéressante, car elle permet de débattre de questions actuelles et de connaître l’opinion des candidats.

« Faut aussi qu’ils se mouillent […]. Faut qu’ils se prêtent au jeu, ce n’est pas si facile que ça devant des gens du milieu qui s’y connaissent. La formule est intéressante pour ça », explique-t-elle.