Les enseignants de la Nouvelle-Écosse votent pour la grève

Le Syndicat des enseignants de la Nouvelle-Écosse (NSTU) est prêt à déclencher une grève illégale pour protester contre une réforme du système d'éducation. Les membres du syndicat ont approuvé un mandat de grève illégal à 82,5 %, a annoncé Liette Doucet, la présidente du NSTU.

Ce sont 93 % des membres de l’association représentant quelque 10 000 syndiqués qui se sont prévalus de leur droit de vote, mardi.

« Aujourd’hui, au lieu d’annoncer que des moyens de pressions auront lieu, le NSTU invite le gouvernement à travailler avec nous », a déclaré Mme Doucet en conférence de presse, mercredi. « Nous sommes prêts à faire tout ce qu’il faut pour protéger l’avenir de l’éducation publique en Nouvelle-Écosse. »

Le syndicat demande une rencontre avec le gouvernement McNeil ainsi que la mise en veilleuse de la réforme.

Le ministre de l'Éducation, Zach Churcill, accepte de rencontrer les représentants du syndicat des enseignants, mais indique que le gouvernement continuera d'aller de l'avant avec la réforme.

Contre la réforme du système d’éducation

Les enseignants protestent contre la réforme annoncée du système d'éducation, qui découle des recommandations de la consultante Avis Glaze, remises au gouvernement McNeil le mois dernier.

Le rapport préconise le retrait des directeurs, directeurs adjoints et superviseurs du syndicat des enseignants, privant ainsi ce dernier d'un millier de membres. Les directeurs et autres administrateurs qui tiennent à rester syndiqués devront devenir simples enseignants.

Le gouvernement a aussi annoncé son intention d’abolir les sept conseils scolaires anglophones élus de la province, ne conservant que le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP).

Le statu quo n'est pas une option, selon le ministre

Le ministre de l’Éducation, Zach Churchill, accepte de rencontrer le syndicat enseignant, mais refuse d’accéder à leur demande de mettre temporairement en veilleuse la réforme.

« Le statu quo n’est pas une option », a martelé le ministre en conférence de presse, mercredi en fin de journée.

M. Churchill croit que le but du syndicat n’est pas simplement une pause dans l’implémentation de la réforme, mais bien l’abandon de celle-ci. Cette réforme, soutient-il, est importante et nécessaire.

« Le public demande une réforme de l'éducation depuis un moment, nous savons que les enseignants veulent cette réforme » dit le ministre, qui reconnaît qu’il y a des désaccords au sujet des solutions à prendre.

« Nous allons absolument continuer cette conversation » avec les syndiqués de l'enseignement, assure-t-il.

Une grève illégale

Ni grève ni moyen de pression ne sont annoncés pour le moment, mais Liette Doucet assure que les parents seront prévenus suffisamment tôt.

Pour obtenir un vote de grève, le syndicat devait recevoir l’approbation de plus de la moitié des membres ayant exercé leur droit de vote, et non de la majorité de ses quelque 10 000 membres.

Le ministère de l’Éducation a déjà rappelé que la convention collective des enseignants est en vigueur jusqu’au 31 juillet 2019 et qu’un débrayage serait donc illégal.

La pénalité prévue pour avoir contrevenu à la convention collective est de 10 000 $ pour le syndicat. Si celui-ci déclenche la grève, il s’expose aussi à des amendes de 300 $ par jour de grève.

Les enseignants « vont perdre du salaire, ils font peut-être face à des amendes » s'ils vont en grève, dit Sue Larivière-Jenkins, membre de l'exécutif provincial NSTU. « Ce n’est pas une décision lègère », dit-elle.

Elle trouve significatif le taux élevé d'appui pour les moyens de pression. « On sait que les enseignants sont là pour les enfants, pour l’éducation en Nouvelle-Écosse, et le ministre et le premier ministre ont besoin de prendre ça au sérieux », dit Mme Larivière-Jenkins.

« On veut travailler ensemble afin de faire des changements, on est d'accord qu'on a besoin de changements en éducation dans cette province. Mais il y a beaucoup d'informations qui sont fausses dans le rapport Glaze et le public, en général, n'est pas conscient de ces erreurs-là », dit-elle.

Avec les informations de Marc Babin et Nahila Bendali