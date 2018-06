Les fonctionnaires albertains seront formés à l'histoire autochtone

Le gouvernement de l'Alberta formera tous les fonctionnaires sur l'histoire et la culture autochtone, un processus de trois ans qui coûtera 2,7 millions de dollars.

Leur cours d'une journée comprendra des leçons sur l'histoire des Autochtones, les pensionnats, les différents traités et le processus de réconciliation. Il a été conçu après des consultations avec un certain nombre de groupes autochtones et des universitaires.

« Je suis vraiment très excité à l'idée de cette formation, c’est un grand pas en avant dans notre cheminement vers la réconciliation », a dit le ministre des Relations avec les Autochtones, Richard Feehan.

Les premiers ministères à recevoir cette formation seront les Services à l'enfance et le ministère de la Justice et du Solliciteur général.

Le représentant du Conseil général des établissements métis, Gerald Cunningham, est heureux du geste de la province.

« Nous sommes en 2018 et pourtant, il y a encore beaucoup de gens en Alberta et dans le gouvernement qui ne connaissent rien à notre histoire. La connaissance est une étape très importante sur la voie de la compréhension et de la réconciliation culturelles », dit-il.

« Nous espérons qu'avec une meilleure compréhension de nos gens et de nos collectivités, la fonction publique comprendra mieux nos problèmes et les défis auxquels nous sommes confrontés », ajoute Gerald Cunningham.