Les garderies familiales pour le guichet unique, mais contre les frais

Les représentants en service de garde (RSG) sont en colère contre le gouvernement du Québec. En leur imposant des frais pour adhérer au guichet unique La Place 0-5, le gouvernement appauvrira des femmes déjà précaires, dénonce la FSSS – CSN.

À partir de juin, les services de garde en milieu familial seront intégrés au guichet La Place 0-5, qui se veut un point de contact web entre les services de garde au Québec et les parents qui sont à la recherche d’une place pour leur enfant.

Les quelque 13 000 services de garde en milieu familial se joindront ainsi aux centres de la petite enfance (CPE) et aux garderies privées subventionnées, qui font déjà partie du guichet.

« On n'en a pas contre le guichet, explique Lucie Longchamps de la Fédération de la santé et des services sociaux – CSN […] On en a contre les frais! »

Le gouvernement compte en effet imposer aux RSG des frais d’adhésion au guichet de 50 $ ainsi que des frais annuels de 11 $ par place. Mme Longchamps affirme que cette facture, qui pourrait grimper jusqu’à 150 $ dans certains cas, est inacceptable.

« Il est encore en train d'appauvrir un groupe de femmes qui fait en moyenne 27 000 $ net par année! », dénonce la représentante.

On travaille 50 heures par semaine. Je pense qu'il en a oublié des petits bouts, notre ministre [de la famille Luc] Fortin! Lucie Longchamps, représentante du secteur des RSG à la FSSS-CSN

Crainte de hausse

Mme Longchamps craint également que les frais récurrents soient augmentés, au cours des prochaines années, ce qui viendrait alourdir encore plus le fardeau financier des RSG.

« Les responsables de services de garde, avec les sommes que l'on fait annuellement, on n'a pas à avoir ces frais-là, qui sont ajoutés aux autres sommes que l'on paie à l'année pour recevoir les tout-petits dans des services de qualité », dit-elle.

Selon Mme Longchamps, le gouvernement du Québec vient tout simplement récupérer plus de la moitié des sommes que les RSG ont réussi à obtenir lors de leur dernière négociation, qu’elle chiffre à 200 $ en moyenne.

À l’encontre de la loi?

L’imposition de ces frais par le gouvernement du Québec pourrait même s’avérer illégale, selon le vice-président de la FSSS – CSN.

« On est convaincu qu'on est devant une situation où le gouvernement lui-même transgresse sa propre loi de négociation, puisqu'il vient imposer des frais qui n'ont jamais été négociés! », indique Dany Lacasse.

M. Lacasse indique avoir demandé un avis juridique sur la question. La FSSSS – CSN pourrait d’ailleurs entamer des démarches pour forcer le gouvernement à reculer sur l’imposition de ces frais, ajoute-t-il.