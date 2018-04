Les indemnités de départ ont doublé pour des hauts dirigeants d'Hydro One

Le conseil d'administration d'Hydro One a révisé les indemnités de départs de ses membres pour les doubler s'ils étaient renvoyés en raison d'une intervention du gouvernement provincial selon un document rendu public par le distributeur d'électricité.

Un texte de Claudine Brulé

Le PDG d'Hydro One, Mayo Schmidt, par exemple, qui a empoché 6 millions de dollars l'an dernier en salaire et en primes, recevrait plus de 10 millions de dollars s'il était remercié par le gouvernement ontarien. S'il était renvoyé pour d'autres raisons, son indemnité serait plutôt de 5 millions de dollars.

Cette information a fait réagir les partis politiques ontariens qui sont déjà en mode électoral alors que la campagne n'a pas encore été officiellement lancée.

Le chef conservateur Doug Ford qui a dit qu'il voulait renvoyer le PDG et le conseil d'administration en raison de leurs salaires trop élevés leur demande maintenant de démissionner.

[Les dirigeants d'Hydro One] n'ont pas de respect pour les contribuables. Ils n'ont pas de respect pour l'Ontario. Doug Ford, chef du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario

Le ministre libéral de l'Énergie, Glenn Thibeault, réplique que la démission ou le renvoi du PDG d'Hydro One n'aurait pas d'incidence sur les factures d'électricité des Ontariens. Il affirme que la vaste majorité des montants accordés aux dirigeants proviennent des actionnaires et non pas des revenus de l'entreprise.

Glenn Thibeault ajoute que la province ne dirige pas Hydro One; elle est seulement actionnaire depuis sa privatisation partielle en 2015. Le gouvernement ontarien détient actuellement 47 % des parts d'Hydro One.

La province compte tout de même des représentants au sein du conseil d'administration, qui a approuvé les compensations.

Le ministre Thibeault n'a pas dit si le gouvernement a été informé de la hausse des primes de départ des dirigeants.