Les libéraux aimeraient offrir les médicaments anticancéreux gratuitement

Des centaines de membres du Parti libéral de l'Ontario se réunissent à Toronto en fin de semaine pour l'assemblée générale annuelle de la formation politique. Il s'agit d'une occasion de discuter de stratégie et de galvaniser les troupes à quelques mois de l'élection provinciale.

Samedi, dans le cadre d’une vaste consultation auprès des membres du parti, une idée en particulier a retenu l'attention : le gouvernement ontarien devrait payer pour les médicaments anticancéreux pour les patients de tous les âges.

Cette consultation s'est faite majoritairement en ligne. Les résultats ont été révélés samedi.

Ces idées pourraient inspirer la chef Kathleen Wynne dans la rédaction de sa plateforme électorale, ou encore de son budget, attendu avant le lancement de la campagne.

La première ministre de l’Ontario a aussi prononcé un discours devant les délégués libéraux, samedi après-midi. Jeudi, Mme Wynne avait affirmé que les sessions de travail organisées pendant l’événement de trois jours aideraient à unifier le parti avant le scrutin du 7 juin.

« J’espère que ce week-end les gens vont se sentir galvanisés par le fait que nous sommes une équipe forte », avait-elle dit.

Nous sommes une équipe forte et unie. Nous partageons un système de valeurs, nous partageons une vision de la province. Et bien sûr, nous aurons de bonnes discussions sur les stratégies et comment avancer.

Kathleen Wynne, chef du Parti libéral de l'Ontario