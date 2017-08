Les militaires autorisés à porter l'uniforme lors des défilés LGBTQ

Les militaires qui participeront à un défilé de la fierté gaie ne seront plus tenus de demander la permission pour marcher en uniforme, indique le chef d'état-major de la Défense nationale, dans une directive récente.

Le général Jonathan Vance a écrit en juin que dans un effort pour promouvoir la diversité et l'inclusion au sein de l'armée canadienne, tous les militaires sont invités à participer, en uniforme, aux activités de la fierté LGBTQ - pourvu que l'uniforme ne soit pas modifié.

Les militaires peuvent participer depuis des années aux défilés de la fierté LGBTQ, mais ils doivent, de façon générale, demander la permission à leur supérieur pour porter l'uniforme lors d'un événement public.

Jean-Sébastien Boudreault, vice-président de Fierté Montréal, s'est réjoui de cette directive, d'autant que par le passé, les militaires qui ont participé au défilé l'ont fait de façon individuelle et plutôt « incognito », selon lui.

L'armée était présente lors des « journées communautaires » de la semaine de la fierté, notamment pour recruter des membres des communautés LGBTQ, mais ne participait pas officiellement au défilé, se souvient-il.

M. Boudreault croit savoir qu'une dizaine de militaires se sont déjà manifestés cette année pour participer « officiellement », en uniforme et en détachement, au défilé du 20 août à Montréal, et qu'un nouveau groupe de soutien LGBTQ a été créé au sein de l'armée.

Pour Fierté Montréal, plus les institutions s'ouvrent, plus les gens (soutiennent) la diversité sexuelle et la pluralité des genres, et mieux ce sera.

Jean-Sébastien Boudreault, vice-président de Fierté Montréal