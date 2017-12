Les motoneigistes bientôt de retour dans les rues de Sherbrooke ?

Les motoneigistes de la région reviennent à la charge. Ils veulent un accès direct aux hôtels et restaurants de Sherbrooke. Depuis 3 ans, cet accès leur est interdit. Une rencontre entre les dirigeants du club de motoneige Harfang de l'Estrie et le maire de Sherbrooke Steve Lussier est prévue lundi.

Une première rencontre entre les représentants des motoneigistes et Steve Lussier avait déjà eu lieu pendant la campagne électorale. Il a accepté une deuxième rencontre pour entendre ce qui pourrait être une solution qui permettrait aux motoneigistes de traverser le boulevard industriel en toute sécurité. Il affirme vouloir régler ce dossier rapidement. « On ne peut pas passer à côté de ça. Je me suis penché sur le dossier il y a déjà quelques jours. Je leur avais parlé pendant ma période électorale que je m'en occuperais, alors je m'en suis occupé. Les gens peuvent compter sur moi. », affirme le maire Lussier.

C'est une économie qui a beaucoup de retombées, faut trouver des solutions pour que tout le monde puisse avoir nos sentiers autour de Sherbrooke pour les hôtels et les restaurants. Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Rappelons que l'administration de Bernard Sévigny considérait le trafic trop lourd sur la route 220 pour permettre aux motoneigistes de la traverser et de se rendre vers l'ouest de Sherbrooke. Ils sont ainsi privés de l'accès aux hôtels Delta, le Président, le Gouverneur et à plusieurs restaurants.

L'avis du Club Harfang de l'Estrie

Le Club Harfang de l'Estrie pense qu'on pourrait se servir du tunnel situé sous la route 220, près du carrefour giratoire à la hauteur du futur boulevard René-Lévesque. Le nouveau sentier emprunterait ensuite le parc industriel.

« Je vais faire un itinéraire que je vais montrer au nouveau maire. Selon moi c'est positif, parce que l'on passerait sous les pylônes, on passerait dans le parc industriel, mais on ne passerait pas devant aucune maison. On ne dérangerait pas personne. », explique Daniel Beaudette, président du Club Harfang de l'Estrie.

D'ailleurs, les motoneigistes de la région doivent être patients. Les sentiers de la région sont toujours fermés parce que la neige est venue trop tôt avant que le sol soit gelé. Les surfaceuses ont commencé à baliser les pistes si bien qu'on devrait bientôt les rendre accessibles. Le club Harfang de l'Estrie entretient 210 kilomètres et deux zones marécageuses. Il est donc imprudent de s'y aventurer pour l'instant.