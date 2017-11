Les Gatinois ont élu dimanche leur maire et les 18 personnes qui vont siéger au conseil municipal. Action Gatineau remporte la mairie et le tiers des sièges de conseillers, les 12 autres étant détenus par des indépendants. Il y a sept nouveaux venus au conseil municipal, quatre indépendants, et trois candidates d'Action Gatineau.

Qui sont ces nouveaux élus ? Pour connaître leur petite histoire, cliquez sur les photos comportant un crochet.