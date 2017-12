Les pneus d'hiver un mois plus tôt ? Réactions positives en Abitibi-Témiscamingue

Le gouvernement du Québec à l'intention de devancer la date pour la pose obligatoire des pneus d'hiver et cette annonce semble bien reçu en Abitibi-Témiscamingue.

Avec les informations de Jocelyn Corbeil

Selon les informations obtenues par Radio-Canada, celle-ci serait devancée au 15 novembre plutôt qu'au 15 décembre comme c'est le cas actuellement.

Le gouvernement devrait déposer un projet de loi en ce sens la semaine prochaine.

Au garage Mécanique centre-ville de Rouyn-Noranda, on installe encore des pneus d'hiver sur quelques véhicules. Mais la grosse période est terminée selon l'aviseure technique, Shanny Gingras. « On a déjà terminé nos clients réguliers, on en installe quelques-uns encore, mais c'est pas mal fini. On dirait que les gens sont plus sensibilisés un peu à faire installer les pneus d'hiver avant », affirme-t-elle.

Joie et pleurs

Pour l'Abitibienne Claire Paquet, des mauvais souvenirs refont surface à cette période de l'année.

Sa fille, Mylène, est morte en novembre 2013 dans un accident de la route dans la réserve faunique La Vérendrye.

La voiture qui a percuté son véhicule de plein fouet n'était pas chaussée de pneus d'hiver.

Depuis, Claire Paquet multiple les démarches pour que le gouvernement devance la date pour la pose des pneus d'hiver. " J'ai appris la nouvelle par la radio en m'en venant au travail et ma réaction a été de joie et de pleurs. Comme on dit, on ne peut pas ramener ceux qui ne sont pas là, mais si on peut faire quelque chose pour ceux qui restent, il faut le faire ", ajoute-t-elle.

Le député péquiste d'Abitibi-Ouest, François Gendron, milite aussi depuis plusieurs années pour la modification de loi. Il salue l'initiative en espérant qu'elle soit réelle, concrète, et rapide.

Actuellement, les propriétaires de véhicules sont tenus par la loi de faire leur changement de pneus avant le 15 décembre, à défaut de quoi ils s'exposent à une amende allant de 200 $ à 300 $.