Les relations étaient tendues entre Philippe Pichet et le directeur général de la Ville

Les relations entre l'ancien chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) Philippe Pichet et le directeur général sortant de la Ville ont été tendues tout au long de l'année 2017, jusqu'à la suspension du chef de police, selon ce qu'a appris Radio-Canada. La version des faits de Philippe Pichet est attendue pour la première fois, aujourd'hui, devant la Commission de la sécurité publique de Montréal.

Un texte de Pascal Robidas

Rien n'allait plus entre le chef de la police et le directeur général sortant, Alain Marcoux. Selon nos informations, ce dernier voulait réduire le nombre de policiers au SPVM pour assainir les finances de la Ville.

Mais Philippe Pichet s'y serait opposé à plusieurs reprises, afin de respecter le Plan d'organisation de la police (POP) exigé par le ministère de la Sécurité publique.

En s'opposant aux coupes budgétaires qui visaient le SPVM, Philippe Pichet se serait rapidement mis à dos le directeur général Alain Marcoux.

Radio-Canada a pu consulter les deux dernières évaluations de rendement de Philippe Pichet produites par Alain Marcoux. Au terme de l'année 2016, le directeur général était optimiste et confiant à l'égard de son chef de police.

Puis, le ton a changé lors de la dernière évaluation de Philippe Pichet, déposée une semaine après sa suspension. La résistance du chef de police aux compressions budgétaires semble avoir déplu au directeur général.

Anie Samson à la défense de Philippe Pichet

L'ancienne responsable de la police à cette époque, Anie Samson, s'explique mal la suspension soudaine et expéditive de Philippe Pichet par décret gouvernemental. Elle rappelle qu'il a lui-même transféré tous les dossiers des enquêtes internes à la Sûreté du Québec.

« Les problèmes à l'interne au SPVM avaient commencé bien avant l'arrivée de Philippe Pichet », affirme sans détour Anie Samson.

Sept mois après sa défaite aux élections municipales, l'ex-mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension prend la parole publiquement pour la première fois, parce qu'elle s'indigne du traitement réservé à son ancien directeur de police.

Anie Samson était responsable de la Sécurité publique au comité exécutif et présidente de la Commission de la sécurité publique de 2013 à 2017.

Habituellement, lors de la suspension d’un haut fonctionnaire comme un chef de police, on le rencontre pour lui expliquer les raisons de cette décision. Dans le cas de Philippe Pichet, aucun des standards professionnels ne semble avoir été respecté. Pourquoi s’intéresser au point de vue de M. Pichet maintenant et non pas au moment de sa suspension il y a 7 mois?

Anie Samson, ancienne responsable de la Sécurité publique et président de la Commission de la sécurité publique