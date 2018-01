Livres en français : Costco dit oui... puis non

Deuxième succès pour un groupe d'élèves de l'École Nouvelle Frontière à Grande Prairie : armés de lettres et de leurs plus beaux sourires, ils ont convaincu le magasin Costco de leur communauté albertaine de garnir les étalages de la succursale locale de quelques livres en français. La victoire a cependant été de courte durée, puisque le siège social de l'entreprise à Ottawa a décidé de ne pas en recommander après l'écoulement des stocks.

Un texte d’Emma Hautecoeur

Des élèves de l’école francophone de Grande Prairie, inspirés par leur enseignante, Michelle Hunter, avaient en effet déjà obtenu de la chaîne McDonald's la francisation des Joyeux Festins.

Forts de ce succès, ils en ont redemandé.

Michelle Hunter a donc fait les premiers pas auprès du gérant de la succursale locale. « Il était plus ou moins ouvert au début, raconte-t-elle, mais quand il a rencontré les élèves, il a compris l’importance [de faire venir des livres en français]. »

L’enseignante a cru, au début du mois de janvier, que l’action de son groupe avait porté des fruits quand un élève lui a dit avoir vu des livres en français sur les étagères du magasin à grande surface.

Au téléphone avec Radio-Canada, cependant, le vice-président adjoint au siège social de Costco, à Ottawa, Ron Damiani, a été ferme : cette commande de livres en français pour Grande-Prairie serait la dernière.

Une expérience de courte durée

Michelle Hunter affirme que Costco ne l’a aucunement avertie de l’arrivée des livres. « Avant les Fêtes, j’ai eu différents messages des gérants à Ottawa, dont un qui m’avait dit d’oublier ça », dit-elle. Mais elle n’avait pas eu de nouvelles depuis.

Je ne comprends pas pourquoi c’est si compliqué. Si on peut avoir des pamplemousses d’Israël et des avocats du Mexique, pourquoi on ne pourrait pas avoir des livres en français?

Michelle Hunter, directrice adjointe et enseignante, École Nouvelle Frontière