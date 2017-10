Lobbyisme : l’opposition en Nouvelle-Écosse réclame une modernisation de la loi

Les chefs des partis d'opposition de la Nouvelle-Écosse réclament des changements à la loi provinciale sur le lobbyisme, notamment pour que le public puisse savoir qui sont les politiciens que les lobbyistes ont rencontrés et dans quelles circonstances.

Des centaines de personnes, entreprises et organismes sont inscrits au registre des lobbyistes de la Nouvelle-Écosse.

Le registre indique leur commanditaire, l'enjeu qui les intéresse particulièrement, les ministères qu'ils visent et s'ils ont l'intention d'approcher des députés ou leur personnel. Mais la loi n'oblige pas les élus et les fonctionnaires à révéler les personnes qu'ils ont rencontrées, le moment de la réunion et le sujet abordé.

Les chefs des partis d'opposition croient qu'il est temps de réviser la loi, qui n'a pas été souvent mise à jour depuis depuis 15 ans.

Le chef du Nouveau Parti démocratique, Gary Burrill, estime qu'il s'agit même d'une question de confiance du public.

Le chef du Parti progressiste-conservateur, Jamie Baillie, affirme que la Nouvelle-Écosse est en retard et qu'il est temps de faire preuve de plus de transparence.

Le premier ministre Stephen McNeil explique pour sa part que ce n'est pas sa priorité. Il dit que le registre des lobbyistes fonctionne bien et ne voit pas d'urgence à le moderniser.

