MADD dénonce le plan de Doug Ford de vendre de l'alcool au dépanneur

Le groupe de lutte contre l'alcool au volant MADD (Mothers Against Drunk Driving) Canada trouve dangereuse la proposition du chef progressiste-conservateur Doug Ford de permettre la vente de bière et de vin dans les dépanneurs, s'il est élu le 7 juin.

Un texte de Claudine Brulé

Le président de l'organisme, Andrew Murie, participait mardi à un événement de campagne à ce sujet avec les libéraux.

Selon lui, le taux de conduite en état d'ébriété en Ontario est parmi les plus bas au pays.

Or, ajoute-t-il, les provinces où l’alcool est plus accessible sont aussi celles qui ont le plus de problèmes liés à l'alcool au volant.

[Permettre la vente d'alcool dans les dépanneurs] rendra l’alcool plus accessible aux jeunes, plus de gens ivres pourront obtenir de l’alcool, et cela augmentera les cas d’alcool au volant. Andrew Murie, président de MADD Canada

La position des libéraux et du NPD

Tout comme les libéraux, les néo-démocrates s'opposent à la vente d'alcool dans les dépanneurs.

Le gouvernement libéral a permis la vente de bière et de vin dans certaines épiceries, soit 350 à ce jour. Kathleen Wynne a aussi vanté l'approche « responsable » de son Parti pour la légalisation du cannabis.

Les libéraux ont trouvé cet équilibre entre le choix et la sécurité. Les autres partis ont des plans, des idées qui sont absurdes. Kathleen Wynne, chef libérale

Kathleen Wynne accuse les néo-démocrates de ne pas avoir inclus dans leur plateforme électorale de l’argent pour la formation des policiers, par exemple, relativement à la légalisation du cannabis prévue cet été.