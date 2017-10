Mairie de Gaspé : Jean Lapointe ou une campagne sans publicité

Le candidat à la mairie de Gaspé, Jean Lapointe, a décidé de se présenter sans investir un sou dans sa campagne électorale. Il ne fera donc aucune publicité.

Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Maude RivardJean Lapointe promet qu’il fera parler de lui, notamment dans la première semaine de novembre.

Celui qui affronte le maire sortant et candidat à la mairie de Gaspé, Daniel Côté, est surtout connu dans la région en raison de son combat pour obtenir des soins d’hémodialyse à Gaspé.

M. Lapointe, qui devait se rendre à Chandler pour recevoir ses traitements, avait entrepris une grève de la faim en 2015 pour sensibiliser le grand public à sa cause.

Québec a finalement annoncé cette année l’implantation du service d'hémodialyse à Gaspé et dans deux autres établissements de la région, à Sainte-Anne-des-Monts et à Maria.

L’aspirant maire considère qu’il a fait ses preuves avec cette lutte.

« Je me suis battu deux ans pour l’hémodialyse en Gaspésie » rappelle le candidat qui estime que les municipalités devraient jouer un rôle plus important pour la santé des personnes âgées ou handicapées.

Pas de publicité, mais des enjeux

M. Lapointe se présente surtout pour offrir un choix aux Gaspésiens. Il estime que sa candidature à la mairie permettra aussi de cibler ce qu’il considère comme des enjeux importants du Grand Gaspé.

Mon objectif: amener des réponses, des solutions aux insatisfactions des citoyens et citoyennes du Grand Gaspé. Jean Lapointe, candidat à la mairie de Gaspé

Ainsi, selon lui, il y aurait « un grand ménage » à faire à la mairie et aux travaux publics de la Ville.

L'aspirant maire relève que certains travaux, comme la promenade au centre-ville, ne sont toujours pas terminés; que les routes et les trottoirs, ne sont pas bien entretenus.

De même, souligne le candidat à la mairie, le dossier du train piétine.

Il calcule que le salaire du maire et celui des conseillers sont trop élevés pour une ville comme Gaspé. Un salaire de 50 000 $, selon lui, serait suffisant. Il s’interroge aussi sur la nécessité pour Gaspé d’avoir un maire à temps plein. « Je ne pense pas qu’un maire ait besoin d’être là, 24 heures sur 24 », commente Jean Lapointe.

Il propose que le maire et les conseillers visitent plus souvent, au moins une fois par année, les quartiers et les villages de Gaspé pour faire le point avec la population. « Je ne promets rien, indique le candidat, mais les gens pourront s'exprimer. La Ville appartient à la population. »