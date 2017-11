Mairies du Bas-Saint-Laurent : de la stabilité dans les conseils municipaux

Le portrait de la politique municipale demeure sensiblement le même au Bas-Saint-Laurent au lendemain du dépouillement. Presque partout, les citoyens ont opté pour la stabilité à l'exception de Rivière-du-Loup, où Sylvie Vignet a délogé Gaétan Gamache.

Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Mont-Joli

Après le départ de la mairesse sortante et ancienne députée péquiste, Danielle Doyer, Mont-Joli devait se trouver un nouveau meneur au conseil municipal. C’est le policier à la retraite Martin Soucy qui occupera cette fonction pour les quatre prochaines années.

Il a défait Kédina Fleury-Samson avec 72,2 % des voix. Le conseil municipal est aussi renouvelé en partie, puisque trois des six sièges disponibles seront occupés par de nouveaux visages. Annie Blais, Robin Guy et Alain Thibault feront maintenant partie de la photo de famille.

Matane

Le maire sortant Jérôme Landry s'est vu confier un autre mandat par les citoyens matanais. Il a récolté 66 % des appuis devant son opposant, Jean-Claude Harrison.

À l'exception du siège no. 6 qui sera encore occupé par le conseiller sortant Steve Girard, l'ensemble du conseil a été renouvelé. Eddy Métivier, Jean-Pierre Levasseur, Nelson Gagnon, Annie Veillette et Steven Lévesque épauleront également le maire.

La Pocatière

Les Pocatois ont choisi de faire de nouveau confiance à Sylvain Hudon qui entamera un troisième mandat dans la ville la plus populeuse de la MRC de Kamouraska. Il défait le promoteur du Grand labyrinthe de La Pocatière, Luc Pelletier, avec 67 % des voix.

La totalité des conseillers a été élue sans opposition. Mario Guignard, président du syndicat des employés de l’usine Bombardier de La Pocatière, occupera le siège no. 4 pour ses débuts en politique.

Le maire aura à trouver des solutions concrètes pour attirer des travailleurs et des résidents dans la municipalité qui a souvent été malmenée au chapitre économique, au cours des dernières années.

Saint-Pascal

Rénald Bernier sera de nouveau à la tête de conseil municipal de Saint-Pascal, puisqu’il a défait son seul opposant, Clermont Desgagnés, avec 60,6 % des voix.

La quasi-totalité de l'équipe du maire, le parti Vision Saint-Pascal, a été élue. Seule exception, le siège no. 4 sera occupé par Daniel Beaulieu du parti Enfin une équipe à votre écoute.

Témiscouata-sur-le-Lac

C’est un quatrième mandat qui se confirme pour le maire Gilles Garon qui défait son opposante, Hélène Lemieux, avec 55,6 % des voix. Le maire a affirmé à de nombreuses reprises qu’il désire poursuivre le travail entamé au cours des dernières années afin de développer l’économie témiscouataine.

Le dossier des infrastructures sportives et de l’eau potable dans le quartier Notre-Dame-du-Lac occuperont une bonne partie de l'agenda du maire au cours des prochaines années. De plus, un mégaprojet récréotouristique devrait voir le jour aux abords du lac Témiscouata.

À noter que le conseil municipal sera grandement rajeuni puisque les sièges no. 1 et no. 2 seront occupés par deux recrues de la politique municipale. Marie-Frédérique Ouellet, 26 ans, et Phoebe Sirois, 23 ans, représenteront leurs concitoyens pour les quatre prochaines années.

Trois-Pistoles

Jean-Pierre Rioux a été réélu avec pas moins de 96 % des voix face à ses opposants, Armand Malenfant et Pierre-André Michaud. C’est donc un cinquième mandat pour ce vétéran de la politique municipale qui a déjà affirmé qu’il s’agit de son dernier.

L'ensemble des conseillers dans les six districts ont été élus sans opposition. Le maire s'engage à poursuivre sa politique de développement et de consacrer du temps pour passer le flambeau au prochain maire ou à la prochaine mairesse.

L'Isle-Verte

C'est sans surprise que Ginette Caron succède à Ursule Thériault à la tête du conseil municipal de L'Isle-Verte. Celle qui a été la conseillère la plus loyale à la mairesse sortante désire poursuivre le travail entamé par Ursule Thériault, qui a choisi de tirer sa révérence.

Véronique Dionne, Ginette Côté, Sophie Sirois, Stéphane Dubé, Jean Pelletier et Bernard Nieri seront les conseillers municipaux lors du prochain mandat.