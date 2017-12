Manitoba : la décision sur l’interdiction de changer de caucus mise en veilleuse

Le député provincial Steven Fletcher devra patienter avant de connaître l'issue de sa plainte contre le gouvernement manitobain pour une loi qui l'empêche à se joindre à un autre caucus.

La décision sur la poursuite intentée par le député indépendant sera rendue en mars, a fait savoir le juge Sheldon Lanchbery de la Cour du Banc de la Reine.

Député fédéral pendant 11 ans sous Stephen Harper avant de faire le saut en politique provinciale, M. Fletcher avait été expulsé en juin du caucus progressiste-conservateur, dont le parti est actuellement au pouvoir, après avoir critiqué un plan concernant une nouvelle société d'État et son efficacité énergétique.

En vertu de la loi provinciale, tout député élu sous la bannière d'un parti politique et qui cesse d'en faire partie doit siéger comme député indépendant jusqu'à la fin de son mandat. Si un député veut se joindre à un autre parti, il doit remettre sa démission et remporter une élection partielle sous sa nouvelle bannière.

Des droits brimés

Stephen Fletcher, qui a fait le saut en politique provinciale en 2016, indique que le Manitoba est la seule juridiction canadienne à avoir une interdiction semblable.

La plainte du député d’Assiniboia, déposée en août, allègue que la loi viole ses droits d'expression et d'association en vertu de la Charte des droits et libertés.

En outre, M. Fletcher affirme qu’il n’est plus capable de représenter les résidents de sa circonscription de son mieux, car il lui est interdit de siéger et de voter aux comités législatifs et qu’il a moins de possibilités d’intervenir lors de la période des questions.

En octobre, le juge de la Cour du Banc de la Reine David Kroft a déclaré que la question méritait une audience complète.

Une question de privilège

L’avocat représentant la province, Michael Conner, a déclaré à la Cour, lundi, que les droits de M. Fletcher n’ont pas été brimés, puisque l’homme peut toujours voter à l’Assemblée législative et poser des questions.

De plus, M. Conner a soulevé que l’Assemblée législative a l’autorité d’adopter sa propre procédure relative aux questions internes, et ce, sans ingérence du pouvoir judiciaire.

Il s’agit d’une question de privilège parlementaire […] et l’exercice de ce privilège reste à la discrétion de la législature. Michael Conner, avocat de la province

M. Connor a indiqué que rien n’empêchait M. Fletcher de s’aligner sur un autre parti, mais que c'était à l’électorat de décider si le député était digne d’afficher les couleurs de son nouveau caucus.

Le député Fletcher a attesté qu'il n'avait pas l'intention de se joindre à un autre parti, mais qu'il lutte contre la loi par principe.

Le gouvernement progressiste-conservateur du Manitoba avait affirmé en septembre qu’il prendrait des mesures cet automne pour retirer de la Loi sur l’Assemblée législative la disposition interdisant aux députés de se joindre à un autre caucus au cours de leur mandat.

Toutefois, aucun amendement en ce sens n’a été déposé avant l’ajournement de l’Assemblée, le 7 décembre.