Marie-Ève Proulx portera les couleurs de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans la circonscription de Côte-du-Sud en vue des élections provinciales d'octobre. Le chef du parti, François Legault, a profité de son passage dans la région pour présenter la candidate, vendredi matin, à Montmagny.

Marie-Ève Proulx a été directrice générale des Forums jeunesse et directrice de la Table de concertation des Forums jeunesse régionaux du Québec.

Elle a ensuite travaillé dans le réseau des Universités du Québec et au Centre de santé et de services sociaux Alphonse-Desjardins.

Mme Proulx a été élue mairesse de Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud lors du scrutin de 2009.

La candidate caquiste est maintenant entrepreneure et a démarré son entreprise en coaching professionnel.

La candidate affirme avoir trois priorités pour la circonscription : l’occupation et le développement du territoire, l’économie de la région et l’éducation.

Au niveau de l'occupation et du développement du territoire, pour moi c'est prioritaire de travailler ensemble pour trouver des solutions à des problèmes de plus en plus complexes pour répondre aux problématiques occasionnées par la dévitalisation des communautés rurales.

Marie-Ève Proulx, candidate de la CAQ dans Côte-du-Sud