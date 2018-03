Mégantic : le député Ghislain Bolduc quitte la vie politique

Élu en 2012, le député de Mégantic Ghislain Bolduc ne sollicitera pas un troisième mandat à l'automne prochain. Il a dévoilé vendredi vouloir quitter la vie politique pour se consacrer à des projets personnels.

« Avant de prendre ma retraite, j'avais acheté un lot à bois sur lequel j'avais des projets et j'ai été un peu interrompu par des distractions politiques depuis 12 ans, parce que j'ai été quand même conseiller et maire avant de devenir député. Après avoir dédié 12 ans aux services publics, je pense que c'est le temps de retourner à mes projets », a expliqué le député provincial âgé de 65 ans.

C'est une question d'âge. À ce point-ci dans le temps, on ne sait plus trop de combien d'années on va disposer pour réaliser nos projets de retraite. Après mûre réflexion, j'ai décidé de passer à autre chose. Le député libéral Ghislain Bolduc

Ce dernier dresse un bilan positif de ses années passées comme député, soulignant en guise d'exemples les dossiers du CLSHD d'East Angus, l'annonce du CHSLD à Lac-Mégantic et le dossier de l'eau potable à Disraeli.

« J'ai plusieurs dossiers dont je suis très fier », affirme d'emblée M. Bolduc.

« Il y a une multitude de gros dossiers qui ont été avancés et il y a beaucoup d'enjeux sur lesquels on a travaillé qui aujourd'hui sont implantés dans les programmes et dans le développement au gouvernement du Québec », résume-t-il.

Avant d'être élu comme député, il a été conseiller et maire de la municipalité de Lambton.