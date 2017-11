À Tracadie, plusieurs citoyens se montrent perplexes devant les tumultes et les soubresauts qui émanent de l'édifice municipal depuis plusieurs mois.

Un texte de René Landry

Le maire, Denis Losier, a promis des changements dans sa campagne électorale qui l'a mené à la tête de la municipalité régionale de Tracadie. Pour plusieurs, il livre la marchandise puisqu'il y a beaucoup de changements à la municipalité. En août dernier, la restructuration municipale, que certains appellent le « grand ménage du maire Losier », a été entreprise. L'objectif: mieux organiser la structure municipale tout en réalisant des économies d'échelle.

Mais ces changements ne se font pas sans heurts. Au moins trois employés de l'administration municipale ont été mis au chômage quand leurs postes ont été éliminés. Jusqu'ici, deux ex-employés ont d'ailleurs entrepris une poursuite contre la Ville pour rupture de contrat.

Si le maire Losier a ses partisans et ses détracteurs, de nombreux résidents y perdent leur latin. « Les gens sont mêlés, reconnaît candidement Raymond Losier, croisé devant un centre commercial. C'est plus compliqué qu'avant, avec l'ajout des Districts de services locaux. Plus la municipalité est grande, plus c'est compliqué. Mais tout ça peut coûter cher à la Ville. »

Herménégilde Robichaud, lui, a pris l'habitude d'assister aux réunions du conseil municipal. Il tente de s'informer du mieux qu'il le peut, mais il comprend qu'une certaine confusion s'est installée parmi la population. « Ça fait jaser le monde, dit-il. C'est malaisé de comprendre exactement ce qui s'est passé et qui est responsable. Ça me fait de la peine, il y a tellement de belles choses à faire. »

Mesurer ses propos

Des résidents, comme Stéphane Bulger, hésitent, n'osent pas trop se prononcer. « Ah oui! ça fait jaser, laisse-t-il tomber. Tout le monde a son opinion avec tous ces changements. »

Est-ce que tout ce qu'on entend est vrai? Serge Mazerolle, résident de Tracadie

Serge Mazerolle aussi a son opinion. « Tracadie n'est pas une très grande ville et tout le monde se connaît, commence-t-il. Je connais les trois personnes de l'administration municipale qui ont perdu leur emploi, mentionne-t-il d'abord. Il faut faire attention à ce qu'on dit. On entend toutes sortes de choses, beaucoup d'ouïe-dires. Les gens peuvent bien être mêlés parce que tu ne sais pas comment les choses vont s'aligner. On essaie de suivre ça un peu, mais c'est complexe.

Jeanne-Mance Landry, de son côté, préfère ne pas trop se mêler de politique municipale. « Il y en a qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Mais ça brasse; on en entend beaucoup parler. »

Un jeune homme, qui est à la recherche d'un emploi, écoute les propos de ceux qui émettent leurs opinions. Il veut ajouter son grain de sel. « Les gens ont bien compris que le maire Denis Losier voulait éliminer des postes inutiles pour couper dans les dépenses publiques, affirme-t-il. Il veut amener plus de transparence et de clairvoyance dans les affaires municipales. »

Pendant ce temps, à Tracadie, le temps est couvert. Mais le soleil travaille fort pour montrer ses rayons. Ce qui fait dire à Raymond Losier, qui a déjà exprimé son scepticisme devant tous ces changements: « On va bien finir par voir le jour à un moment donné. Après le mauvais temps, il y a toujours le soleil qui s'en vient... »