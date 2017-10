Michel Angers visé par une plainte au DGEQ

L'équipe de la candidate à la mairie de Shawinigan Judeline Corriveau a porté plainte au Directeur général des élections du Québec (DGEQ) contre le maire sortant Michel Angers. Elle lui reproche d'avoir publié sur internet des vidéos de gens d'affaires qui appellent à voter pour lui.

Jusqu’à maintenant, dix vidéos de dirigeants d’entreprises qui donnent leur appui à Michel Angers ont été publiées sur la page Facebook de « Michel Angers, maire sortant et candidat à la mairie de Shawinigan ».

Les vidéos durent une dizaine de secondes durant lesquelles les gens se nomment et disent qu’ils vont voter pour le maire sortant.

Judeline Corriveau dénonce cette pratique dont elle questionne l’éthique et la légalité. Son équipe a déposé une plainte au DGEQ pour savoir s’il y a « matière à litige ».

Nous on pense que c’est une question, en démocratie, qu’on devrait se poser. Judeline Corriveau, candidate à la mairie de Shawinigan

La candidate soutient que comme la formule est la même pour chaque vidéo, « cette situation nous apparaît être très douteuse d’un point de vue éthique et potentiellement illégale ».

Judeline Corriveau se demande aussi s’il est légitime qu’une entreprise qui a une relation d’affaires avec la Ville utilise son influence pour solliciter des votes pour un candidat.

Réaction du DGEQ

Le directeur général des élections du Québec refuse de commenter les plaintes qu'il reçoit. Il ne révèle pas non plus si une enquête est déclenchée ou non à la suite du dépôt d'une plainte.

Le DGEQ rappelle toutefois que la loi prévoit que s’il y a un coût relié à la production de ces vidéos, il devra être comptabilisé comme une dépense électorale.

Ce n’est qu’après le scrutin du 5 novembre qu’on saura si la plainte était fondée.

Michel Angers se défend

« Ce sont des accusations faciles que je ne commenterai pas », a déclaré le maire sortant de Shawinigan, Michel Angers.

Selon lui, il respecte les règles en vigueur et croit qu'il s'agit là d'accusations sans fondement.

Je connais parfaitement les règles et on n’empêchera certainement pas les donneurs d'ouvrage, ceux et celles qui créent de l'emploi d'être satisfait du travail que j'ai fait jusqu'à maintenant. Michel Angers, maire sortant de Shawinigan

Des annonces en campagne électorale

Par ailleurs, la candidate Judeline Corriveau s'interroge sur le nombre d'annonces qui surviennent en pleine campagne électorale.

Elle reproche au maire sortant Michel Angers, à mots couverts, de profiter des annonces pour mousser sa propre candidature.

Avec la collaboration de Pierre Marceau

Gens d’affaires qui figurent dans les vidéos appuyant Michel Angers :