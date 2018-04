Miser sur l'immigration et les énergies renouvelables pour développer les régions

À l'approche des élections provinciales, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) met au défi les partis politiques de proposer des mesures concrètes pour favoriser le développement des régions.

Pour alimenter la réflexion, la FQM propose une série d'idées comme la promotion de l'immigration en région, l'adoption d'une « politique agressive » de décentralisation de l'appareil d'état vers les régions ou encore de faire des milieux ruraux des « producteurs d'énergies renouvelables » tels l'éolien, la biomasse forestière ou le solaire.

La Fédération québécoise des municipalités a réuni quelque 200 élus et leaders municipaux à Québec pour débattre de ces questions.

Un constat inquiétant

Dans une note économique à l'intention des participants, la FQM qualifie d'inquiétantes les tendances qui se développent dans les emplois en région.

Ces tendances vont de la pénurie de main-d'œuvre au déclin démographique en passant par le vieillissement de la population et l'exode des jeunes.

Les auteurs de la note économique soulignent également que les régions ont peu profité de la croissance récente de l'emploi qui permet au Québec d'afficher, depuis peu, un taux de chômage enviable.

Entre 2011 et 2016, [...] les neuf plus grandes villes du Québec se sont accaparé 75 % de la croissance des emplois.

Accroître l'immigration en région

La FQM plaide donc pour la création d'emplois de qualité en région. Et comme il y a déclin démographique, la Fédération juge que « l'augmentation de l'immigration en région constitue une partie importante de la solution ».

Le président, Jacques Demers, dit toutefois que Québec devra appuyer financièrement l'intégration de ces immigrants.

On souhaite accueillir des familles et être capable de bien les accompagner quand ils arrivent dans nos milieux. On ne veut pas les avoir pour trois ou six mois. On veut les accueillir à long terme.

Jacques Demers, président de la Fédération québécoise des municipalités