Moins de sièges que promis au futur colisée de Trois-Rivières?

La construction d'un colisée de 5000 sièges au district 55 de Trois-Rivières coûterait plus cher que les 53,6 millions de dollars prévus. Dans un souci de ne pas dépasser le budget adopté, le maire sortant Yves Lévesque prévient qu'il pourrait donc y avoir moins de sièges, mais autant de places. Une nuance importante.

Un texte de Maude Montembeault

Pour atteindre la capacité de 5000 places, des centaines de spectateurs risquent d’être debout à l’intérieur du futur colisée de Trois-Rivières.

Combien pourront s’asseoir? « Est-ce qu’il y aura 4500 sièges assis? Est-ce qu’il y en aura 4000? » Le maire sortant, qui est tenu à l’écart du processus de sélection de l’entrepreneur responsable de la construction, se montre flexible quant au nombre de sièges.

Il assure cependant que 5000 personnes, assises et debout, pourront entrer dans le futur colisée. Il tient aussi mordicus à ce qu’il y ait deux glaces.

Il y a deux principes fondamentaux : on doit rentrer dans le budget et on doit pouvoir rentrer 5000 personnes à l’intérieur du colisée.

Yves Lévesque, maire sortant de Trois-Rivières