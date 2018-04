Le débat sur l'important afflux de demandeurs d'asile irréguliers qui arrivent depuis l'été dernier au pays, particulièrement au Québec, a refait surface mardi à la Chambre des communes, à Ottawa. Le Parti conservateur a notamment déposé une motion demandant le dépôt d'un plan d'ici au 11 mai « pour stopper l'afflux de personnes qui entrent illégalement au Canada depuis les États-Unis ».

La motion demande aussi au gouvernement fédéral « d'assumer la responsabilité des coûts colossaux des services sociaux, qui alourdissent le fardeau des gouvernements provinciaux » et « de faire en sorte que les organismes responsables de nos frontières soient convenablement outillés afin de pouvoir continuer à s'acquitter de leurs obligations efficacement et que les personnes qui se présentent aux frontières canadiennes se soumettent aux formalités prévues ».

Les conservateurs fustigent également le premier ministre Justin Trudeau, qui avait sur Twitter, en janvier 2017, invité les personnes cherchant asile à venir s’installer au Canada. « À ceux qui fuient la persécution, la terreur et la guerre, sachez que le Canada vous accueillera », avait-il écrit.

La motion conservatrice déposée mardi demande ainsi aux libéraux « d'admettre l'irresponsabilité dont a fait preuve le premier ministre en gazouillant #BienvenueAuCanada aux personnes désireuses d'entrer au Canada par des voies illégales ».

Adopter de nouvelles mesures pour améliorer la situation

En entrevue à CBC, le ministre de l’Immigration du Canada, Ahmed Hussen, a dit mardi que le gouvernement fédéral travaille déjà à de nouvelles mesures pour améliorer le système, notamment en réponse aux demandes faites par le Québec la semaine dernière.

En conférence de presse, quatre ministres du gouvernement Couillard avaient alors prévenu Ottawa que le Québec était à la limite de ses capacités d'accueil de demandeurs d'asile irréguliers et lui avaient demandé de l’aider à « développer de nouvelles solutions ».

La province demande notamment au fédéral de mieux répartir les demandeurs d’asile à travers le Canada, entre autres quand ces derniers savent déjà qu’ils ne veulent pas s’établir au Québec.

« On travaille là-dessus avec l’Ontario, a affirmé le ministre lors de son entrevue. On voudrait mettre ça en place pour que ça marche pour toutes les provinces ».

« On va explorer toutes les idées qui nous sont soumises », a-t-il poursuivi.

M. Hussen a également indiqué qu’il ne pensait pas que le Québec ne prenait pas ses responsabilités, mais qu’au contraire, il appréciait beaucoup les efforts fournis par la province.

« On sait que le Québec reçoit la part du lion, et qu’il est sous pression », a-t-il souligné.

En 2017, 50 % des demandeurs d’asile illégaux sont entrés au Canada par le Québec et ont ensuite été envoyés à Montréal.

Le seuil québécois

En date du 24 avril, le gouvernement du Québec établit à 1573 le nombre de demandeurs d'asile entrés de façon irrégulière qu'il abrite dans ses quatre centres d'hébergement, soit 85 % de sa capacité totale d'accueil déterminée par le ministère de la Santé.

Le gouvernement se garde donc une marge de manœuvre de 277 lits.

Des Nigérians organisés

Par ailleurs, le ministre Hussein a confirmé que le visage des demandeurs d’asile provenant des États-Unis a changé depuis l’an dernier.

En 2017, la majorité de ceux-ci ne possédaient pas de visa valide chez nos voisins du sud, ce qui est de moins en moins le cas.

La majorité des demandeurs d’asile en provenance du Nigeria, notamment, entreraient désormais aux États-Unis avec un visa valide, mais se dirigeraient ensuite au Canada pour demander le statut de réfugié.

Selon Ahmed Hussen, le Canada a d’ailleurs demandé aux Américains d’être plus sévères avant d’accorder un visa. « Et ils écoutent et cela a un effet », a-t-il mentionné.

Le ministre souligne également qu’il n’est pas possible de décider de mettre fin à l'entente des tiers pays sûrs sans discussion avec les États-Unis, un changement que réclament plusieurs, notamment le Parti québécois, qui estiment que cela encourage l’arrivée de migrants irréguliers.

Selon cet accord canado-américain, les migrants sont tenus de présenter leur demande d’asile dans le premier pays où ils arrivent, que ce soit le Canada ou les États-Unis.

Ainsi, si un migrant en provenance des États-Unis se présente aux douanes canadiennes pour demander asile, il sera renvoyé immédiatement aux États-Unis pour y faire sa demande, sauf exception. Mais si ce migrant arrive à passer la frontière de façon illégale, il peut alors présenter sa demande d’asile et ne sera pas renvoyé.

« On doit mettre fin à cette entente avec l’approbation des États-Unis. On ne peut pas faire ça unilatéralement », a noté le ministre.