Motion unanime pour appuyer Trudeau face aux attaques de Trump

Dans un rare moment de consensus et de solidarité, les élus de la Chambre des communes ont voté lundi à l'unanimité une motion qui appuie le premier ministre Justin Trudeau face aux attaques « désobligeantes » du président américain, Donald Trump.

Soumis par les néo-démocrates, le texte s’oppose « fermement aux tarifs douaniers illégitimes » imposés par l'administration Trump et approuve les représailles canadiennes tout en soutenant le système de gestion de l'offre dans le secteur agricole dans son intégralité.

Mettant de côté la partisanerie, le conservateur Alain Rayes a lancé : « on est tous solidaires présentement ».

On est tous Canadiens et Canadiennes dans ces situations-là. On souhaite que les pourparlers puissent reprendre le plus rapidement possible dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs au pays.

Alain Rayes, lieutenant politique pour le Québec du Parti conservateur du Canada