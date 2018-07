Nancy Levesque pour la CAQ dans Rimouski

Le chef de la Coalition avenir Québec (CAQ), François Legault, était à Rimouski mardi matin pour présenter sa candidate pour les élections provinciales du mois d'octobre.

C'est Nancy Levesque qui représentera la CAQ.

Madame Levesque est gestionnaire au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent. Elle a une formation d'infirmière et a complété un baccalauréat et une maîtrise en gestion à l'Université du Québec à Rimouski. Le chef de la CAQ indique qu'elle connaît bien le réseau de la santé et affirme que sa candidature sera très utile à la formation politique.

Par ailleurs, François Legault a profité de son passage sur le plateau de l'émission Info-Réveil, mardi, pour rappeler qu'un gouvernement caquiste soutiendrait le projet de campus de médecine décentralisé à Rimouski.