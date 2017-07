Nouveau programme de mentorat pour les jeunes Noirs en Ontario

La province lance un programme de mentorat pour les enfants et les jeunes Noirs. L'objectif est de combattre le racisme systémique en Ontario.

Le programme « Together We Can » (« Ensemble, nous pouvons », en français) fait partie d'un plus vaste projet qui devrait durer quatre ans et vise à soutenir davantage les jeunes issus de communautés noires afin de leur faciliter l'accès aux compétences professionnelles, au tutorat ou aux arts.

Le gouvernement espère ainsi permettre à plus de 10 000 jeunes et enfants de la province d'avoir de meilleures chances de réussite dans leur vie.

Les jeunes Noirs représentent 41 % de la population de la Société d'aide à l'enfance en Ontario soit cinq fois leur représentation dans l'ensemble de la population, selon les chiffres du gouvernement. Le taux de chômage est aussi près de deux fois plus élevé chez ces jeunes que le taux provincial.

Le ministre des Servies à l'enfance et à la jeunesse, Michael Coteau, a fait savoir que ce programme soutiendra 25 initiatives locales à Toronto, Hamilton ainsi qu'à Ottawa et à Windsor.

Quatre de ces initiatives sont déjà lancées dans les régions de Toronto, Vaughan, Scarborough et Peel. La province invite les organismes communautaires à postuler pour les 21 autres programmes.