NPD : Jagmeet Singh devra se faire connaître au Québec, dit Christine Moore

La députée d'Abitibi-Témiscamingue Christine Moore s'est dite surprise que le nouveau chef du Nouveau parti démocratique (NPD) du Canada ait été élu au premier tour de la course à la chefferie du parti. Jagmeet Singh a été élu, hier, avec plus de la moitié des voix.

D'après une entrevue de David ChabotIl est le troisième chef du NPD à être élu au premier tour, après Tommy Douglas et Jack Layton.

Christine Moore appuyait le candidat ontarien Charlie Angus, qui a amassé près de 20 % des voix.« C’est sûr, je crois, que Charlie est déçu puisqu’il s’attendait à aller chercher plus de votes et je pense qu’il savait qu’il avait beaucoup de support au deuxième choix. Tout était possible », soutient-elle.Connaître le Québec

Jagmeet Singh, qui est de confession sikhe, est le premier chef d'un grand parti politique fédéral issu des minorités visibles.

Christine Moore estime aussi que ce dernier est peu connu au Québec, ce qui constitue un défi de plus dans ceux qui l’attendent déjà au sein du parti.

C’est sûr qu’au Québec, il va avoir beaucoup de terrain pour rencontrer les gens. Il y a plusieurs personnes qui ne le connaissent pas et qui doivent être un peu plus méfiantes. Christine Moore

« Il a par exemple le défi de ne pas avoir de siège à la Chambre des communes, mais d’un autre côté, ce qu’on a vu, c’est que ça donne un avantage stratégique pour faire beaucoup de terrain et aller beaucoup plus à la rencontre des gens », ajoute Christine Moore.