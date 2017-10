NPD : Robert Aubin se rallie au nouveau chef Jagmeet Singh

Le député de Trois-Rivières Robert Aubin s'est rapidement rallié au nouveau chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, élu au premier tour avec plus de 53 % des voix, lui qui s'était d'abord rangé derrière le député Peter Julian. Après le retrait de ce dernier de la course, Robert Aubin avait donné son appui au candidat Guy Caron.

Un texte de Marie-Ève Trudel

« Dans les critères de sélection pour donner mon appui, il y avait de préférence une connaissance profonde du Québec et de ses régions, ce qu'à l'évidence, n'a pas Jagmeet Singh à ce moment -ci, mais il a maintenant deux ans devant lui pour faire le travail et récupérer le temps perdu », nuance le député sur les ondes de l'émission Facteur matinal.

D'ailleurs, Robert Aubin entend inviter Jagmeet Singh à venir rencontrer la population de la Mauricie dans un avenir rapproché.

« La performance de Jagmeet Singh, c'est, si ma mémoire est fidèle, la deuxième ou la troisième meilleure performance à l'élection d'un chef au NPD alors ça en dit long sur le consensus qui existait déjà », dit le député.

Robert Aubin était à Trois-Rivières lors du dévoilement des résultats dimanche. Comme plusieurs analystes, il prévoyait un deuxième tour pour l'élection du chef, qui aurait eu lieu le dimanche subséquent. « Je me suis fait déjouer! »

Les signes religieux

Même si le débat sur la laïcité et les signes religieux s'est invité dans la course à la direction du NPD, Robert Aubin est confiant que les Québécois jugeront le nouveau chef sur ses valeurs progressistes.

« Je crois qu'il y a eu beaucoup de conversations autour de cette question-là dans les dernières semaines, dit-il. Maintenant, la réalité est là et la conversation s'amorce avec l'ensemble des Québécois et des Québécoises ».

C'est sûr qu'en venant au Québec, il va faire face à un certain nombre de critiques, on le sait, on l'attend, mais je sais que cet homme a la profondeur pour non seulement recevoir la critique, mais répondre avec intelligence.

Robert Aubin, député de Trois-Rivières