Opposition inconditionnelle de Trois-Rivières à l'oléoduc Énergie Est

Lors du dernier conseil municipal de Trois-Rivières avant les élections, les élus de la ville se sont officiellement prononcés contre le projet Énergie Est qui vise à construire un oléoduc pour transporter le pétrole de l'Ouest canadien jusque dans l'Est, en passant par Trois-Rivières.

Un texte de Marilyn Marceau

En 2015, le conseil avait fait connaître une série d'exigences nécessaires pour que la Ville appuie le projet. La résolution demandait notamment « que le tracé de l'oléoduc soit modifié pour contourner les milieux humides ».

Lundi soir, les élus ont toutefois décidé de complètement rejeter le projet. Ils sont déçus de ne pas avoir reçu de réponses à leurs exigences, que ce soit de la part de l’entreprise albertaine Transcanada, du gouvernement canadien ou de l’Office national de l’Énergie.

À partir du moment qu’on n’a pas d’écoute, on dit : "On débarque".

Le conseiller du district des Estacades, Pierre-Luc Fortin, est celui qui a demandé à ce que la résolution soit mise à l’ordre du jour lundi.

« J’ai poussé pour que ça puisse se faire avant, [...] je suis satisfait du résultat, l’important c’est le résultat. Il faudrait voir avec les autres pourquoi ils n’ont pas accepté avant », dit-il.

La Fédération québécoise des municipalités (FQM) s’est tout récemment opposée « inconditionnellement » au projet et c’est ce qui a finalement poussé Trois-Rivières à faire de même, selon le maire sortant de Trois-Rivières, Yves Lévesque.

Une opposition qui arrive tard

Intrigués par la résolution, une quinzaine de militants du Comité vigilance hydrocarbures de Trois-Rivières sont venus assister au conseil municipal lundi soir.

Très régulièrement au cours dernières années, des militants ont pris la parole lors des séances pour demander à la Ville de s’opposer plus fermement au projet. Lundi soir, ils ont été surpris par la position adoptée par les élus.

On ne sent pas que la Ville, vraiment, veut protéger l’environnement. On a l’impression qu’on est dans un contexte électoral.

Marc Brullemans, porte-parole du Comité vigilance hydrocarbures de Trois-Rivières