Ottawa et Regina offrent 120 000 $ pour lutter contre l'itinérance

Ottawa et la Ville de Regina octroient 120 000 $ à L'Observatoire canadien sur l'itinérance (OCI), et à deux cabinets de conseil en innovation social, Turner Strategies et Way Home Canada, pour travailler sur un plan d'action visant à diminuer l'itinérance à Regina.

L’objectif de ce plan d’action est de réduire considérablement le nombre de sans-abri à Regina grâce à des stratégies de préventions et de prises en charge efficaces.

Pour parvenir à cet objectif, le groupe de travail sélectionné prévoit analyser les expériences de vie des itinérants en examinant entre autres les périodes d’itinérance, les services d'aide au logement et le taux de rechute.

L'objectif d'une des stratégies du plan d’action Zéro fonctionnel pour Regina est que les épisodes d'itinérances deviennent rares, brefs et non récurrents.

L'itinérance autochtone

Ce plan promet également d’aborder l'itinérance autochtone. Rappelons que d'après un rapport publié par le YMCA en 2015, 75 % des personnes en situation d'itinérance à Regina sont Autochtones.

Alina Turner, représentante de Turner Strategies, a indiqué que deux autochtones sont membres du groupe de travail composé d'une vingtaine de personnes.

Toutefois, la vision de ce plan d'action pour mettre fin à l'itinérance à Regina ne fait pas l'unanimité auprès de certains représentants d'organismes autochtones.

Delora Parisian, directrice générale d'Eagle Heart Centre, déplore que les Premières Nations ne soient pas suffisamment représentées dans le comité directionnel de ce plan d'action. Delora Parisian souhaite que les Autochtones soient davantage inclus dans ce travail.

C'est nous qui en savons le plus sur les moyens d'aider les sans-abri [autochtones], sur ce qui fonctionnera et ce qui ne fonctionnera pas et c’est très difficile d’entendre d’autres personnes venir et dire : "voilà ce qui va fonctionner". Delora Parisian, directrice générale d'Eagle Heart Centre

Delora Parisian compte contacter les responsables de cette initiative de ce projet prochainement pour proposer son expertise.

Le groupe de travail devra présenter un plan définitif en septembre prochain.