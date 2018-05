Ottawa lance un fonds de 13,2 G$ pour le logement abordable au pays

Le gouvernement fédéral vient de lancer le Fonds national de co-investissement. Ce fonds prévoit plusieurs milliards de dollars pour le logement abordable au pays.

Le fonds national de co-investissement prévoit une enveloppe de 13,2 milliards de dollars pour la construction de 60 000 logements abordables et la réparation de 240 000 logements au cours des dix prochaines années.

Des investissements sont également prévus pour soutenir la remise en état d'environ 4000 places dans les refuges pour les personnes ayant survécu à la violence familiale, ainsi que la création de 7000 nouveaux logements abordables pour les personnes âgées et 2400 nouveaux logements abordables pour les personnes vivant avec des déficiences développementales.

Ce fonds fait partie de la Stratégie nationale sur le logement annoncée en novembre dernier par Ottawa.

Les fonds prévus sont asujettis à des partenariats avec les autres ordres de gouvernement, précise Audrey-Anne Coulombe, des relations avec les médias du gouvernement canadien.

« Les 13,17 milliards prévus pour le Fonds national de co-investissement proviennent uniquement du gouvernement fédéral. Par contre, les partenariats sont un élément central du Fonds national de co-investissement pour le logement. Les partenariats optimiseront les investissements, assureront la coordination des efforts et élimineront les obstacles au processus d'élaboration. Les partenaires devront contribuer aux différents projets et le niveau de contribution variera d'un projet à un autre. Un autre ordre de gouvernement (comme les municipalités, les provinces et les territoires) devra compléter le financement fédéral pour assurer la coordination des investissements », écrit-elle par courriel envoyé mercredi en après-midi.

Deux autres initiatives ont aussi été créées récemment dans le cadre de cette stratégie : celle du Financement de la construction de logements locatifs, dotée de 3,75 milliards de dollars et le Fonds d’innovation pour le logement abordable, doté de 208,3 millions de dollars.

Ensemble, ces trois initiatives représentent un investissement de plus de 17,15 milliards de dollars.

Selon le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos, il s’agit avant tout d’un travail collaboratif entre le gouvernement et les communautés.

C'est un partenariat très souple avec les peuples autochtones, les municipalités, les provinces et aussi avec le secteur privé et le secteur communautaire, à l'échelle du Canada. Jean-Yves Duclos, minsitre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Les projets qui seront financés dans le cadre de ces programmes devront aussi viser à améliorer l’accessibilité pour les personnes handicapées et l’efficacité énergétique.